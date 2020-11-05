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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
MHP Batman İl Başkanından PKK'lı teröristlerin Hakkari'de 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya kınama

MHP Batman İl Başkanından PKK'lı teröristlerin Hakkari'de 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya kınama

- MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir'in odasında çalışması - MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir'in açıklamasıBATMAN (AA) - MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, PKK'lı teröristlerin Hakkari'de 3 işçiyi şehit ettiği saldırıyı kınadı.Demir, saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Zalim ve cani terör örgütünü bir kez daha nefretle kınıyorum. Halka hizmet götüren işçilerimize saldırmak halka yapılan en büyük ihanet. Bu cani örgüt asla emellerine ulaşamayacak. Rabb'im şehit olanlara rahmet eylesin. Şehit yakınlarımıza başsağlığı diliyorum. Devletimiz ve milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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