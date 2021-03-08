Mezun oldukları okulda öğretmen oldular

-Öğretmen Mesut Arıkan ile röportaj

-Mezun olan ve okulda öğretmenlik yapanlarla röportaj

-Okulun tabelasından ve öğretmenlerden detay

-Öğretmenlerin okulun bahçesinde dolaşırken detay görüntüleri



( KAYSERİ ) -- 3 öğretmen mezun oldukları okulda, kendilerine ders veren öğretmenleri ile meslektaş oldu KAYSERİ



- Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan eğitimci, yıllar sonra mezun oldukları okulda derslerine giren öğretmenleri ile meslektaş oldu. Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan Selçuk Boran, Bilgehan Bentbaşı ve Hacı Mehmet Andaç, yıllar sonra aynı okulda eğitimci olarak, öğretmenleri ile birlikte çalışmaya başladı.

Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğretmenlik yapan Mesut Arıkan, “2001 yılında bir yıl süreyle bu okulda geçici olarak öğretmenlik yaptım. Kader kısmet öğrencim ile birlikte aynı okulda mesai arkadaşı olmak nasip oldu” dedi.

Öğrencileri ile meslektaş olmanın anlatılamayacak bir duygu olduğunu ifade eden Arıkan, “İfade edilemez anlatılamaz muhteşem bir duygu. Sıralarda ders verdiğimiz öğrencimizin gelecek hayatımızda omuz omuza, kol kola verdiğimiz bir meslektaşımız olması muhteşem bir duygu” diye konuştu.

Yıllar sonra mezun olduğu okulda bağlama hocası olan Selçuk Boran, “2002 yılında bu okuldan mezun oldum. Yıllar sonra geri buraya gelmek nasip oldu. 13 yıldır müzik öğretmenliği yapıyorum. Ağrı ve Niğde illerinde görev yaptım. Öncelikle çok heyecan verici. Ben bu duyguyu daha önce de yaşamıştım. Öğrencim ile birlikte aynı okulda çalışmıştım. Fakat beni yetiştiren öğretmenlerle aynı okulda çalıştığım için zaman zaman kendimi öğrenci gibi hissediyorum. Bu benim için bir avantaj oluyor. Öğretmenlerimin yanında çalışmak ve onlardan bir şeyler öğrenmek güzel oluyor. Onların yanında durmak aynı mesleği icra etmek benim için onur verici. Mesut hocam 2001 yılında benim bağlama derslerime girmişti. Onu burada görmek beni çok mutlu etti” dedi.

Güzel Sanatlar Lisesi’nin ilk mezunlarından olan Bilgehan Bentbaşı, “Yıllar sonra mezun olduğum okulda görev yapmak benim için ayrı ve güzel bir gurur. Aynı dönemden olan arkadaşlarımız var. Aynı ortamda aynı havayı solumak güzel bir duygu” şeklinde konuştu.

Okulda çello hocası olan Hacı Mehmet Andaç, “Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nin ikinci mezunlarındanım. Niğde Üniversitesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra sınavı kazandım ve Güzel Sanatlar Lisesi’nde çello hocası olarak görev yapmaya başladım. Zorunlu hizmeti tamamladıktan sonra mezun olduğum okulda da çello hocası olarak çalışmaya başladım. Bu çok mutlu ediyor kendi mezun olduğum okulda görev yapmak insanı ayrı bir mutlu ediyor” ifadesinde bulundu. (AÖ-



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