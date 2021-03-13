Mezun olduğu okulda müdür oldu, verdiği konserlerle öğrencilerin gönlünde taht kurdu

-Okul müdürü ve öğrenciden röportaj



( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyündeki ilk ve orta okulundan mezun olan Hakkı Sak, yıllar sonra ilkokuluna müdür olarak döndü. Gönüllü olarak mezun olduğu, sınır noktasında bulunan köydeki okula gelen Hakkı Sak, gitarıyla konser vererek öğrencileri eğlendirdi. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan dağ okulunda ilk ve orta okulunu bitiren Hakkı Sak, uzun yıllar sonra mezun olduğu okula müdür olarak döndü. 2 yıldır okul müdürlüğü görevini yapan Hakkı Sak, okulların açılmasıyla beraber sınıf sınıf dolaşarak mini konserler vermeye başladı.

Hakkı Sak, sadece kendi okulunda değil, çevre köylerdeki okulları da gezerek gönüllü olarak konser verip öğrencileri eğlendiriyor. Özellikle Kuzey Irak sınırına sıfır noktada bulunan, Andaç, Ortaköy, Yemişli, Haburiki, Tekevler, Ortabağ, Gülyazı, Ortasu gibi birçok köy okuluna gidip gitar eşliğinde şarkılar söylüyor. Korona virüs salgını nedeniyle bir süre kapalı kalan okulların açılmasıyla öğrencilerle buluşan Hakkı Sak, verdiği konserlerle herkese örnek oluyor. Öğrencilerini de müziğe alıştıran ve onlarla düetler yapıp şarkı söyleyen Sak, hayata geçirdiği projenin tüm ülkeye yayılması gerektiğini söyledi.



Köyünde eğitimini tamamladıktan sonra sınıf öğretmenliğini kazanıp tekrar mezun olduğu köydeki okula müdür olarak geldiğini söyleyen Hakkı Sak, müziğe gönül verdiğini belirterek öğrencilerine moral vermek maksadıyla ilçe genelindeki tüm okullarda konserler verdiğini dile getirdi. Sak, "Dağdibi köyünde yaşıyorum. Okulumu burada bitirdikten sonra liseyi başka köyde okudum. Daha sonra üniversiteyi kazandım. Sınıf öğretmenliği bölümünü bitirip, köyümün okuluna atandım. Şimdi mezun olduğum okulda müdürlük görevi yapıyorum. Çocukluktan beri şarkı söyler gitar çalarım. Farkındalık olmasını istedim ve ilçe genelindeki tüm okullarda konserler vermeye başladım. Bundaki amacım korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan öğrencilerimizin tekrar sınıflarına kavuşması ve morallerini yükseltmek içindir. Hepsi de çok beğendi. İlçe Kaymakamımız Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mikail Demirtaş, Halk Eğitim Müdürlerimiz bu anlamda çok destek verdiler. Ben de yetenekli öğrencilerimi alıp sınıf sınıf dolaşıp konserler veriyorum. Bu projemin ülkemizin dört bir yanına yayılmasını istiyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve Şırnak Valimize çok teşekkür ederim. Her alanda bize rehber olan bizlere doğru yolu gösteren büyüklerimize sonsuz şükranlar" dedi.

Nermin Sak adındaki öğrenciyse kendilerini müzikle buluşturan öğretmenine teşekkür etti. Nermin Sak, "Böyle bir müdürümüz olması bizi mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Ailemin bana desteği var sesimde güzel bu yüzden ilerde müzik öğretmeni olmak istiyorum" diye konuştu.

Nihat Ata isimli öğrenciyse okul müdürlerine minnettar olduklarını söyledi.



Ata, "Bize bu anlamda çok destek veriyor. Bizlere müzik, drama ve tiyatro dersleri veriyor’’ şeklinde konuştu.

Sınırdaki okullarda mini konserler veriyor Okul müdürü aynı zamanda da gönüllü müzik öğretmeni olan Hakkı Sak, Türkiye Irak sınırının sıfır noktasında bulunan köy okullarında sınıf sınıf gezip şarkılar söylüyor. Sak, sesi güzel olan öğrencileri keşfedip müzik kursu veriyor.



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