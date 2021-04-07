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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı

Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı

kedinin alınması

Bebek Polis Güvenlik Güçleri Harekete Geç Polis Ekipleri 

-mezarlıktan genel, detay

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde kundağa sarılı kedi güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Bitez mezarlığının önünden geçen vatandaşlar mezarlık içerisinde kundağa sarılı bebek var zannedip güvenlik güçlerine haber verdi. Bitez mahallesinde bulunan mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kundağı açan polis ekipleri ve vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Bebek kundaklar gibi kundaklanan ölü kediyi görenler rahat bir nefes aldı. Kediyi kimin kundaklayıp oraya koyduğu ise bilinmiyor.
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