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Mezarlıkta bayram yoğunluğu
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mezarlıkta bayram yoğunluğu

Mezarlıkta bayram yoğunluğu

Mezarlıktan görüntü

Arefe Günü Efes Abrin 

-Dua edenlerden görüntü
-Yasin okuyup mezar sulayanlardan görüntü
-Röportajlar
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Kurban Bayramı arefesinde binlerce vatandaş mezarlıklara adeta akın ederek, hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etti.Yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar burada dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Adıyaman Belediye Mezarlığında bazı vatandaşlar yakınlarının kabri başında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. Yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar, “Büyüklerimizin, değerlerimizin, atalarımızın ziyaretlerine geldik. Normalde bayram sabahı gelmemiz gerekir ama arefe gününde geldik. Dua ettik, Fatiha okuduk, Yasin okuduk. Unutmamak lazım” diye konuştu.

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