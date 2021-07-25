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Mezarlıkları uyuşturucu bağımlıları mesken etti
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Mezarlıkları uyuşturucu bağımlıları mesken etti

Mezarlıkları uyuşturucu bağımlıları mesken etti

Mezarlık duvarına yazılan yazılar

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Bağımlıları Polis Ekipleri 

-Şırıngalar detay
-Mezarlik detay
-Ateş yakılmiş alan
-Muhtarin bakması
-Mahir cabburoglu röportaj

( HATAY -ÖZEL) HATAY

- Hatay'da madde bağımlıları, Samandağ ilçesindeki bulunan Asri Mezarlıkları’nı kendilerine mesken edindi. İlçede bulunan mezarlıklardan uyuşturucu kullananlar, akşamları mesken tutuğu mezarlıklarda ateş yakıp bir yandan da çevreyi kirletiyor. Mezarlıkları mesken tutan uyuşturucu bağımlılarına karşı polis ekipleri mezarlık çevresi ve ilçe genelinde çalışmalarına hız verdi. Çalışmaları yakından takip eden muhtarlar derneği başkanı Mahir Cabburoğlu: "Ailelere sesleniyorum lütfen çocuklarınıza sahip çıkın çocuklarınızın nereye gittigini bilin." Cabburoğlu: "Polis ekipleri sağ olsun çalışmalar yapıyorlar, bağımlıları takip ediyorlar ve biz de polislerimiz ile birlikte çalışma yaparak bunları asgariye indirmek istiyoruz." dedi
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