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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Mezarlık ziyaretinde talihsiz kaza: 1 yaralı

- Mezarlık ziyaretinde talihsiz kaza: 1 yaralı

Kaza yerinden detaylar

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Ambulanstan detaylar
-Kazalı araçtan detaylar
-Trafik polisinden detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de, Yahşihan Mezarlığı'na gelen baba-oğul, ziyaret sonrası bindikleri otomobil ile kaza yaptı. Ters devrilen otomobildeki baba İsmail İ. yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki şehir mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. idaresindeki 71 BG 447 plakalı Renault marka otomobil, mezarlıktan geri manevra yaparken şarampole ters devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Mustafa İ'nin yara almadan kurtulduğu kazada, babası İsmail İ. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (HA-
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