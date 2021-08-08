- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada mezarlık duvarına çarpan otomobil takla attı. Şans eseri yaralananan olmadı. Kaza Kemalpaşa mahallesi okullar bölgesi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ramazan Durgut(22) yönetimindeki 16 AP 374 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerinden Hastane mezarlığı duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters durdu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza sonucu mezarlığın duvarı yıkıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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