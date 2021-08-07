Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Sıkışan kamyonet sürücüsünün çıkartma çalışması

Hastane 

-- Aktüel, kaza yerinden ve araçlardan detaylar
-- yola savrulan sebze ve meyvelerden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, sebze-meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada aracında sıkışan kamyonet sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, Nizip ilçesine bağlı Sekili Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdülkadir Kuran idaresindeki 63 ER 059 plakalı Ford marka kamyonet, tali yoldan D-400 karayoluna girdiği esnada, Bayram Çelikoğlu idaresindeki 27 AHH 770 plakalı Ford marka otomobil hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, kamyonet sürücüsü Abdülkadir Kuran, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü Kuran, ekiplerin uzun çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Kaza ile kamyonetin kasasında bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılıp, yolun temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan otomobil sürücüsü Bayram Çelikoğlu ile diğer yaralı Saliha Payam’ın, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgi inceleme başlattı. (RY-SD-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı