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Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor

Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor

MEYVE TABAĞININ YAPILMASINDAN GENEL, DETAY

Yabancı Turist Turist 

-MEYVEYİ GÖREN TURİSTLER
-ÇOCUKLARDAN RÖP
-Aşçıbaşı Metin Gökçeoğlu röp

( MUĞLA -ÖZEL)- Meyve tabaklarını sanatla buluşturuyorlar MUĞLA

- Bodrum’da meyveleri sanata çeviren aşçılar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Yaz sezonunun vaz geçilmez adresi olan Bodrum’da meyveleri sanatla buluşturan aşçılar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Meyve tabağı isteyen her turistte farklı şekillerde çizdikleri meyve tabaklarını görünce şaşırıyor. Karpuzdan, şeftaliye, üzümden, kavuna tüm meyvelere şekil veren Azka otel aşçısı Metin Gökçeoğlu’un yaptığı meyve tabaklarını görenlerin ağzı açık kalıyor. Azka Oteli Aşçıbaşı Metin Gökçeoğlu sezonda müşterileri memnun etmek için farklı şekiller meyvelere şekiller verdiklerini söyleyerek “Müşterilerimizi memnun etmek için yıllarında verdiği bir tecrübeyle güzel meyve tabakları çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız meyve tabaklarında yenilmeyen hiçbir şey yoktur. Şovlu ürünlerimiz var. Onları gören turistlerin ağzı açık kalıyor" diye konuştu (EA-OD-
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