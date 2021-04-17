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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

Meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

- ekiplerin meyve suyu kutusundan uyuşturucuyu çıkarması

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan 

- -detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde meyve suyu kutusunda gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelendikleri kişiyi durduran ekipler, yaptıkları aramada meyve suyu kutusunda gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eşen T Tipi ceza evine gönderildi.
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