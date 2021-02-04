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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mevziye tuzaklanmış EYP böyle imha edildi

Mevziye tuzaklanmış EYP böyle imha edildi

Askerler

Plastik Patlayıcı Fünye Teröristler Helikopter Trol 

-Sığınaklardan görüntü
-Ele geçirilen malzemeler
-Patlama anı
-Askerleri almaya gelen helikopter
-Askerlerin helikoptere binmesi ve helikopterin kalkması

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Sözde Kerboran" kırsalında yapılan operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen (7) depo ve sığınak, içinde bulunan yaşam malzemeleri ile birlikte kullanılamaz hale getirilirken, mevziye tuzaklanmış EYP etkisiz hale getirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sözde Kerboran kırsalında Eren-5 operasyonları kapsamında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çoban (2021-5) Özel Birlik Operasyonu icra edildi. İcra edilen operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen 7 farklı noktada bulunan depo ve sığınaklarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Yine farklı bir noktada mevzi içerisinde toprağa gömülü vaziyette tuzaklanmış 12 kilogram tüp, 1.5 kilogram plastik patlayıcı madde, kablo ve elektrikli fünye ele geçirildi.Sığınaklar ve depolarda bulunan delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler, sığınaklar ve tuzaklanmış EYP kontrollü bir şekilde patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

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