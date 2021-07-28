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Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı

Çocukların spor yapması

Yarış Tarım 

-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Çadırlarda yaşayan çocuklar, neşe içinde çeşitli oyunlar ve spor etkinliklerine katıldılar ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli oyunlar ve spor etkinliklerine neşe içinde katıldılar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Sen de spor ile tanış’ faaliyeti kapsamında Seyitgazi ilçesinde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çadır alanlarına gidildi. Burada bulunan çok sayıda çocuk spor ile tanıştı. Çadır alanlarına giden antrenör Mehmet Aykol, Sercan Yalçın ve Kadir Büyükmehmetoğlu, gün boyu farklı spor dalları, oyunlar hakkında çocuklara bilgi vererek, uygulamalı olarak gösterdi. Farklı spor dalları ile de tanışan çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Kendi aralarında yarışmalarda yapan çocukları yüzleri güldü. Etkinliğe Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak da katıldı.

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