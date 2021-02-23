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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Mevsimlik işçilerin kaldığı ev küle döndü

Mevsimlik işçilerin kaldığı ev küle döndü

-Yangın çıkan evden detay

Bild Mevsimlik İşçi 

--Yangın sonrası evin görüntüsü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Aksu ilçesinde sobadan çıkan kıvılcımlar, bir evi küle çevirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 316 sokakta bulunan evde, sobadan çıkan kıvılcımların sıçraması sonucu yangın çıktı. Bu sırada evde kalan iki genç kardeş, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevler tüm evi kaplamaya başlayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evdeki iki kardeşin Konya’dan geldiği ve mevsimlik işçi olarak çalıştıkları öğrenildi. (EA-SM-
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