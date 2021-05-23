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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Mevsimlik işçilerin çocuklarının çıplak ayaklı oyun mutluluğu

Mevsimlik işçilerin çocuklarının çıplak ayaklı oyun mutluluğu

ÇADIR KENTTE YAŞAYAN ÇOCUKLARDAN GÖRÜNTÜ

Asad Çadır Kent Mevsimlik İşçi 

-ÇIPLAK AYAKLARDAN GÖRÜNTÜ
-ÇOCUKLARLA VE AİLELERLE RÖP.
-DETAYLAR

( BURSA -ÖZEL-DRONE) BURSA

- Bursa’ya mevsimlik işçi olarak gelen ailelerin çocukları, çıplak ayakla oyunlar oynayarak çadır kentte mutlu bir hayat yaşıyor.Geçtiğimiz yıl 34 ilden 34 bin 550 mevsimlik işçinin geldiği Bursa’ya bu yıl da aileleri ile birlikte gelen işçiler Karacabey ilçesi Dağkadı Köyü'nde çadırlarını kurdu. Tarlaların üstüne kurdukları çadırlarda yaşayan ailelerin çocukları ise zor koşullara rağmen çadır kentte ayaklarında ayakkabı olmadan çıplak ayakla oyun oynayarak mutlu bir zaman geçiriyor. Tarlalarda fide dikimi yapan işçiler, domates ve biber hasadı bitene kadar tarlalarda çalışıyor.Aileleriyle birlikte çadırlarda yaşadıklarını ifade eden çocuklar, "Burada ailelerimizle birlikte aylarca yaşıyoruz. Burada yaşamak bize zor gelmiyor. Burada arkadaşlarla oyunlar oynuyoruz" dediler.Bursa’ya Şanlıurfa’dan çalışmaya gelen aileler ise, "Buraya tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışmaya geldik. Aylarca burada tarlada çalışıyoruz. Çadırlarda ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. İşimiz bitince memleketlerimize dönüyoruz" şeklinde konuştular.
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