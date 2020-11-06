Mevsimler şaştı, erik ağaçları çiçek açtı

-Ağacın bulunduğu alandan detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük'te sonbahar mevsiminde yaprak dökmesi gereken meyve ağaçları yeniden filizlenip çiçek açmaya başladı.

Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte sararan yapraklar dökülürken, değişken hava sıcaklıkları Karabük'te meyve ağaçlarının dengesini şaşırttı. Yenişehir Mahallesi’ndeki Kardemir Lojmanları’nın bahçesinde bulunan erik ağacının mevsime inat Kasım ayında filizlenip çiçek açması görenlerin dikkatini çekiyor. İki gün önce Yenice ilçesinde de bazı vatandaşların bahçesindeki dut ağacı meyve verirken kiraz ağacı çiçek açmıştı.



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