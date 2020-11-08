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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Mevsimin ilk karla mücadele çalışması başladı

Mevsimin ilk karla mücadele çalışması başladı

- Soğanlı Dağında karla mücadele

( BAYBURT ) BAYBURT

Mahsur Kaldı Güzergah Kar Kalınlığı Karla Mücadele Harekete Geç 


- Bayburt’un Aydıntepe ilçesinin yüksek kesimleri kardan beyaza büründü. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladı.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Aydıntepe - Trabzon arasındaki Soğanlı Dağında kar kalınlığı 35 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bu güzergahta vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışması yaptı.Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü güzergahta karda mahsur kalan bir kişi de İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Kent merkezinden Limonsuyu Yaylası'na gitmek üzere aracıyla yola çıkan vatandaş, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kemer mevkiinde kar nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine Aydıntepe İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçerek kurtarma çalışması yaptı.
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