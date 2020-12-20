Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı

Mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı

ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDAN DETAY

Hava Sıcaklığı Güneşli Hava Güneşli Kar Yağışı Irak 

-OKTAY ARTAN İSİMLİ VATANDAŞ İLE RÖP.
-ÇOCUKLARIN KAR TOPU OYNAMASI DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır'da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 9 derece olduğu Iğdır kent merkezi, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının devam edeceği öğrenildi.Kar yağışını hasretle beklediklerini dile getiren Oktay Artan isimli vatandaş, "Mevsimin ilk karı bin bereketle yağdı çok şükür. Kar yağışı ile birlikte mikroplar öldü. İnşallah bundan sonra da kar yağar. Çiftçi ve vatandaşlarımızın yüzü güler, kuraklıktan kurtuluruz inşallah" dedi.
Evlerinin önünde oyun oynayan çocuklar ise kar yağışının sevincini kartopu oynayarak yaşadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement