Mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı

-OKTAY ARTAN İSİMLİ VATANDAŞ İLE RÖP.

-ÇOCUKLARIN KAR TOPU OYNAMASI DETAY



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır'da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 9 derece olduğu Iğdır kent merkezi, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının devam edeceği öğrenildi.Kar yağışını hasretle beklediklerini dile getiren Oktay Artan isimli vatandaş, "Mevsimin ilk karı bin bereketle yağdı çok şükür. Kar yağışı ile birlikte mikroplar öldü. İnşallah bundan sonra da kar yağar. Çiftçi ve vatandaşlarımızın yüzü güler, kuraklıktan kurtuluruz inşallah" dedi.

Evlerinin önünde oyun oynayan çocuklar ise kar yağışının sevincini kartopu oynayarak yaşadı.



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