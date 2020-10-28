Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Mevlid Kandilinde camilerden sela sesleri yükseldi

Mevlid Kandilinde camilerden sela sesleri yükseldi

Nur Camii drone görüntüsü

-Nur Camiinden detaylar
-Cami cemaatinden detaylar
-Dualar edilirken
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -DRONE)- Kırıkkale'de Mevlid Kandili dualarla idrak edildi KIRIKKALE

- Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de eda edildi. Namaz sonrası ise cami minarelerinden sela sesleri yükseldi. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum yıl dönümü olan Mevlid Kandili, Kırıkkale'deki tüm camilerde korona virüs tedbirleri alınarak eda edildi. Kandil dolayısıyla Nur Camisi'nde program düzenlendi.
Yatsı namazı öncesinde okunan Kur’an-ı Kerim ve mevlit sonrası vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında gül suyu, lokum ve çikolata ikram edildi. Mevlid Kandili dolayısıyla da saat 21.00'de kentteki cami minarelerinden sela sesleri yükseldi. (HA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı