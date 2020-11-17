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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Metruk evler yandı, mahalleli sokağa döküldü

Metruk evler yandı, mahalleli sokağa döküldü

Yangından detaylar

Polis Koronavirüs Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Dumanlardan detaylar
-Tepki gösteren vatandaşlardan detaylar
-Polis ekipleri koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan vatandaşları dağıtırken
-İtfaiye araçlarından detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde metruk halde bulunan 2 evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle sokağa dökülüp, sosyal mesafeyi hiçe sayan mahalle sakinlerini polis ekipleri dağıtmaya çalıştı. Yangın, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesinde bulunan İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Metruk evde dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yan yana bulunan 2 metruk evde çıkan yangını söndürmek için müdahale etti. Yangını gören mahalle sakinleri ise sokağa dökülüp yangını çıkaranlara tepki gösterdi. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşları dağıtmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerince yapılan yoğun çalışmalar sonucu metruk evlerde çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (HLD-
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