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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Metruk evden yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü

Metruk evden yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü

YÜKSELEN ALEVLER

Jandarma Nadan Yükselen Trol 

-İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ
-İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ
-VATANDAŞLAR
-FARKLI AÇILARDAN DETAYALR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kullanılmayan evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangın, İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi'nden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan evden yükselen dumanları gören mahalleli sokağa döküldü. Yapı malzemelerinin bulunduğu binadan yükselen alevlere itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi büyük faciayı önledi. Diğer binalara da sıçramadan yangın kontrol altına alındı. M.F.'ye ait olduğu iddia edilen binadaki yangının nasıl çıktığı konusunda jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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