Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Metruk ev alevlere teslim oldu

Metruk ev alevlere teslim oldu

Yangın sahasından detaylar

Tarihi Bina 

-Görgü tanıkları ile röp.
-detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde metruk tarihi bina küle döndü. Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi Sığırönü Halk Eğitim Merkezi arkasında bulunan ve uzun yıllardır kullanılmayan metruk binada yangın çıktı. Binanın ahşap olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler müdahale etti. Kısa sürede söndürülen binada büyük hasar meydana geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement