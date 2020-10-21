Metruk çöp ev uyuşturucu yuvası oldu

-Polislerin baskını

-Evdeki şahısların aranması

-Evden detaylar



( BURSA )- Gece bekçilerinden şok baskın BURSA



- Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Cuma Mahallesi Sadıkzade Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın uyuşturucu yuvası olarak kullanılmasına yönelik ihbar alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçi ekipleri, binaya baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında 2 genç uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Edinilen bilgilere göre Cuma Mahallesi Sadıkzade Sokak’ta bulunan iki katlı çöp ev içerisinde uyuşturucu kullanıldığı ihbarını alan Mahalle Bekçiler, söz konusu adrese geldiler. Sokak üzerinde bulunan içerisinde tamamen çöplerle dolu 2 katlı eve baskın yaptılar. İçeride 2 şahıs uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandılar. Ayakta durmakta zorlanan gençlerin üzerinden herhangi bir uyuşturucu madde bulunmazken, madde kullanmak için binaya girdiklerini ve uyuşturucu maddeyi kullandıklarını öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri her gece bu eve değişik insanların girdiğini söyleyerek yetkililerin biran önce önlem almalarını istediler. Mahalle halkı ayrıca ihbara duyarsız kalmayan Polis ve Bekçilere de teşekkür ettiler.



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