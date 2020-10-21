Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Metruk çöp ev uyuşturucu yuvası oldu

Metruk çöp ev uyuşturucu yuvası oldu

Metruk evden detay

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Çöp Ev 

-Polislerin baskını
-Evdeki şahısların aranması
-Evden detaylar

( BURSA )- Gece bekçilerinden şok baskın BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Cuma Mahallesi Sadıkzade Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın uyuşturucu yuvası olarak kullanılmasına yönelik ihbar alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçi ekipleri, binaya baskın düzenlendi.
Düzenlenen baskında 2 genç uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Edinilen bilgilere göre Cuma Mahallesi Sadıkzade Sokak’ta bulunan iki katlı çöp ev içerisinde uyuşturucu kullanıldığı ihbarını alan Mahalle Bekçiler, söz konusu adrese geldiler. Sokak üzerinde bulunan içerisinde tamamen çöplerle dolu 2 katlı eve baskın yaptılar. İçeride 2 şahıs uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandılar. Ayakta durmakta zorlanan gençlerin üzerinden herhangi bir uyuşturucu madde bulunmazken, madde kullanmak için binaya girdiklerini ve uyuşturucu maddeyi kullandıklarını öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri her gece bu eve değişik insanların girdiğini söyleyerek yetkililerin biran önce önlem almalarını istediler. Mahalle halkı ayrıca ihbara duyarsız kalmayan Polis ve Bekçilere de teşekkür ettiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı