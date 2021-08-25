Metruk binanın çatısına çıkan şahıs, polisin çevikliği sayesinde aşağıya indirildi

-Çevreden detay

-Polisin şahsı kurtardığı sırada vatandaşların alkışlaması

-Şahsın binadan kelepçe ile indirilmesi

-Şahsın ambulansa bindirilmesi



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun'da metruk bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahsı, hızlı bir şekilde olaya müdahale eden polis ekipleri yakalayarak aşağı indirdi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı önündeki 8 katlı metruk binanın çatısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirtilen Hasan D. (43), girdiği bunalım sonrası girişi yasak olan ve intihar teşebbüsünde bulunanların adresi olan metruk binaya çıktı. Binanın çatısına çıkan şahsı fark eden çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Binanın çatısından atlayacağını belirten Hasan D.’ye müdahale için olay yerine anında polis ekipleri, müzakereci polisler, 112 acil servis ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polisler karşı binanın çatısından Hasan D. ile konuşurken, metruk binaya giren diğer resmi polis ekipleri ise şahsa arkadan yaklaşıp, hızlı bir şekilde yakaladılar. Kontrol altına alınan Hasan D., daha sonra polisler tarafından binadan aşağıya indirildi. Vücudunun belli bölgelerinde kesikler bulunan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (ED-SLH-

