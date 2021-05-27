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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Metruk binalara 100 polisle yapılan baskında 11 kişiye ceza yağdı

Metruk binalara 100 polisle yapılan baskında 11 kişiye ceza yağdı

Metruk binalara girme ve arama anları

Polis Uyuşturucu Akalan Sokağa Çıkma Yasağı 

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( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binalara baskın düzenlendi.
100 polisin katıldığı baskınlarda metruk binada oturan 11 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan 16 metruk binaya eş zamanlı baskın düzenlediler. Metruk binalarda uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirilirken, binalarda 11 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde suç unsuru bulunmazken, sokağa çıkma kısıtlamasına uyumadıkları gerekçesiyle 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı. Şahıslar evlerine yönlendirildiler.
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