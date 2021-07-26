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Metruk binadaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Ilgar buldu
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Metruk binadaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Ilgar buldu

Metruk binadaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Ilgar buldu

Uyuşturucuyla mücadele operasyonundan görüntü,

Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Gözaltı 

-Narkotik köpeği Ilgar’ın metruk binada uyuşturucuyu bulmasından görüntü,
-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın metruk bir binada uyuşturucu sakladığı bilgisi alınarak, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ekiplerce, yapılan çalışmada Cumhuriyet Caddesi ile Sakıp Beyko Caddesi kesişiminde bulunan metruk binada E.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde sakladığı bilgisi alındı. Operasyona katılan Ilgar isimli narkotik madde arama köpeği ile yapılan kontrollerde metruk binada 4 fişek toz esrar maddesi ve 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi. E.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. (SD-AKK-Y)
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