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Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangından görüntüler

Polis Yangın Altın Sağlık Ekipleri Trol 

-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiye ekiplerinden detaylar
-Söndürme çalışmaları

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde metruk bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Erkan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki boş binanın çatısından alevler yükselmeye başladı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
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