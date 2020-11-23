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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Yangın anından detaylar

Efes Uttu 

-İtfaiyelerden detaylar
-Yangın alanından alevli görüntüler
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de metruk binada çıkan yangın 110 İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürece söndürüldü. Edinilen bilgilere göre yangın, Tepebaşı İlçesi Şahin Caddesinde bulunan bir metruk binada gerçekleşti. Binada sebebi bilinmeyen bir şekilde çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu hemen 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 110 ekipleri, yangına hemen müdahale ederek kısa süre içerisinde söndürdü. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, içeride kimsenin olmaması ise derin bir nefes aldırdı. (BRK-
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