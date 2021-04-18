- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina alev alev yandı. Yangın saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde Hüseyin Gün'e ait 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alev alev yanan evi görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu ev küle dönerken, iş makinesiyle yıkıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (SBA-DK-Y)
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