Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Metropolleri kana bulayacaklardı

Metropolleri kana bulayacaklardı

Mühimmat arama bulma

Polis Terör Örgütü 

-Detay Görüntüler

( MARDİN )- Teröristlerin gizlediği patlayıcı maddeler polisin dikkati sayesinde bulundu MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD mensuplarınca metropollerde eylem yapılmak üzere gizlenen 10 adet havan topu, 10 kilogram patlayıcı, 2 anahtar sistemi ele geçirildi.PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve iltisaklı birimler ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, 16 Ocakta Suriye’de faaliyet yürüten PKK/KCK-YPG/PYD mensuplarınca Kızıltepe ilçesinde yüklü miktarda patlayıcı madde gizlendiği ve söz konusu malzemelerin metropollerde gerçekleştirilecek eylemlerde kullanmak üzere işbirlikçileri tarafından kısa süre zarfında nakledilmesinin planlandığı bilgisi alındı. Konu ile ilgili 17 Ocak saat 07.00 sıralarında Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olay yeri ve çevresinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından yapılan aramada, 10 adet 60’lık havan topu, 1 adet havan rampası, toplam ağırlığı yaklaşık 10 kilogram olan pet şişe içinde metal bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı madde, 2 adet anahtar sistemi, 2 adet 9V pil ele geçirildi.Patlayıcı maddelerin bulunması ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı