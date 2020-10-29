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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Metrodaki vatandaşlar 19.23’te ayağa kalkarak İstiklal Marşını okudu

Metrodaki vatandaşlar 19.23’te ayağa kalkarak İstiklal Marşını okudu

Yolcuların ayağa kalkması

Tron Toplu Taşıma Kışla Trol 

-İstiklal Marşının okunması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhuriyet Bayramının 97’nci yılı dolayısıyla İstanbul’daki metroların hoparlöründen saat 19.23’te okunan İstiklal Marşına, yolcularda eşlik etti. Cumhuriyet Bayramının 97’nci yılı kutlamaları kapsamında İstanbul’daki toplu taşıma araçlarının hoparlöründen saat 19.23’te İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşının okunduğu sırada metroda bulunan vatandaşlar duyarlılık örneği göstererek, ayağa kalkıp hareket halindeki metronun içinde İstiklal Marşına eşlik etti. Marşın bitiminde yolcular alkışlayarak Cumhuriyet Bayramını kutladı.
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