Metrodaki vatandaşlar 19.23’te ayağa kalkarak İstiklal Marşını okudu

- Cumhuriyet Bayramının 97’nci yılı dolayısıyla İstanbul’daki metroların hoparlöründen saat 19.23’te okunan İstiklal Marşına, yolcularda eşlik etti. Cumhuriyet Bayramının 97’nci yılı kutlamaları kapsamında İstanbul’daki toplu taşıma araçlarının hoparlöründen saat 19.23’te İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşının okunduğu sırada metroda bulunan vatandaşlar duyarlılık örneği göstererek, ayağa kalkıp hareket halindeki metronun içinde İstiklal Marşına eşlik etti. Marşın bitiminde yolcular alkışlayarak Cumhuriyet Bayramını kutladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım