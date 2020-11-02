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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası... O anlar kamerada

Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası... O anlar kamerada

Görüntü. Genç sevgilinin görüntüsü, tartışma, kavga

Kamera Cep Telefonu 

-bursa datasında

( BURSA ) - Metroda "neden sarılıyorsun" kavgası... O anlar kamerada- Genç sevgilileri ikaz eden yolcu ile 'ne diyon bilader' diyen genç arasında yumruk yumruğa kavga çıktı, o anlar kameraya kaydedildi BURSA

- Bursa'da birbirine sarılan iki genç sevgiliyi "yanlış örnek oluyorsunuz" diyerek uyaran şahıs ile gençler arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşanan o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Merkez Nilüfer ilçesinde metroda yolculuk yapan iki genç sevgili diğer yolcuların dikkatini çekti. Bir yolcu gençleri ikaz edince kavga çıktı. Gençlere tepki gösteren yolcu, "Yanlış davranıyor. Kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir ki" dedi.
Bunun üzerine sevgilisinin yanından ayrılan genç adam, "Ne diyorsun sen" deyince karşılıklı tartışma kavgaya döndü. Metro hareket halindeyken yaşanan yumruklu kavga başka bir yolcu tarafından kaydedilirken, bazı yolcular kavgadan uzaklaşıp kendi tedbirini alırken, bazı yolcular ise kavga edenleri ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SA-İHS)
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