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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

Gencin durağa girmesi

Sosyal Medya Metrobüs Durağı Adrenalin Tutkunu Adrenalin Tehlikeli Yolculuk 

-İstasyona çıkması
-Metrobüse atlaması
-Yolculuk yapması
-Metrobüsten durağa atlaması
-Vatandaşların şaşkın bakışları
-Gençlerin uzaklaşması

( İSTANBUL -ÖZEL)- İstanbul’da adrenalin tutkunu genç, Merter’den metrobüsün üstüne çıkarak Edirnekapı’ya kadar yolculuk yaptı İSTANBUL

- İstanbul’da adrenalin tutkunu genç, Merter’de metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden gençlerin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, o anları sosyal medyadan paylaştı. İstanbul’da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı. Arkadaşı ile birlikte Merter metrobüs durağına gelen genç, durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak gizlendi. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca yolculuk yaptı. Metrobüsün üstünde yatarak seyretti O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç Edirnekapı durağında metrobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti. Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.
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