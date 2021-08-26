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Metrobüste yankesicilik yapan 3 kadın kamerada
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Metrobüste yankesicilik yapan 3 kadın kamerada

Metrobüste yankesicilik yapan 3 kadın kamerada

Metrobüs güvenlik kamera görüntüsü hırsızlık anları

( İSTANBUL )-3 zanlı, Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı İSTANBUL

Metrobüs İstasyonu Alabalık Gözaltı Harekete Geç Metrobüs Durakları 


- İstanbul'da metrobüs duraklarında kalabalıktan da faydalanıp yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 3 kadın güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, geçtiğimiz Pazar günü Haramidere metrobüs istasyonunda vatandaşların çanta ve ceplerini gözetledikleri görülen 3 kadını takibe aldı. Zanlıların Filipinler uyruklu M.U. isimli kadın şahsı sıkıştırmak suretiyle çantasının içerisinden cüzdanını aldıklarını fark eden ekipler, harekete geçti. Suçüstü gözaltına alınan Y.D. (24) ve B.D. (22) ile N.A. (17) isimli şüpheli şahısların üzerinde bulunan bin TL, 501 dolar ve 5 euro sahibine teslim edildi. Yapılan araştırmada yakalanan şüphelilerin 26.06.2021 - 18.08.2021 tarihleri arasında Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ilçeleri sınırlarındaki farklı metrobüs istasyonlarında meydana gelen 7 ayrı yankesicilik olayının faili olduğunu belirledi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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