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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Metrobüste unutulan çantayı alan şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı

Metrobüste unutulan çantayı alan şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı

Güvenlik kamerası

Ya Sonra Metrobüs Durağı Akalan Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

--şahsın metrobüse binmesi
--çantayı çalan kişi
--şahsın metrobüsten inmesi

( İSTANBUL )- Şahsın unutulan çantayı alması kamerada İSTANBUL

- Şişli'de metrobüste unutulan ve içinde 15 bin lira değerindeki bilgisayar bulunan çantayı aldıkları iddia edilen iki kişiden biri, polis ekipleri tarafından çantayla birlikte yakalandı. Şahsın unutulan çantayı alması kameralara yansıdı. Olay geçtiğimiz hafta cuma günü saat 12.30 sıralarında Zincirlikuyu metrobüs durağında meydana geldi. Mağdur şahıs 15 bin lira değerindeki bilgisayarı ile metrobüse bindi. Metrobüsten indikten sonra bilgisayar çantasının olmadığını farketti. Olayı hemen emniyet ekiplerine bildirdi. Şişli ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince incelenen kameralar sonucu çantayı alan şahıs tespit edildi. Şahsı, çanta ile birlikte yakalayan Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bilgisayarı sahibine verdi. Çantayı çalan şahıs ise adliyeye sevk edildi. (OFY-YM-
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