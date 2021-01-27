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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada

Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada

Kavga anları detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu 


- İstanbul’da metrobüste vatandaşlar arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında kadınların ve çocukların arada kaldıkları görüldü.
Olay, bugün akşam saatlerinde yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde metrobüs içerisinde iki grubun tekmeli yumruklu kavga ettikleri görüldü.
Kavgada kadınlar ve çocuklar arada kaldı. Kadınların ve çocukların çığlıkları ise görüntüye yansıdı. Kavganın devamında ne yaşandığı ise bilinmiyor. (EG-
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