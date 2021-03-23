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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk kamerada

Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk kamerada

Metrobüs köprüsünden görüntü

Kamera Kalaba Alabalık 

-Duraklardaki yoğunluk
-Metrobüsün içinden görüntü
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul’da vakalar artarken metrobüste yoğunluk gözlendi İSTANBUL

- İstanbul’da artan korona virüs vakalarına karşın akşam saatlerinde metrobüste yoğunluk olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi. İstanbul’da korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte uzmanların sosyal mesafe ve maske ile ilgili uyarıları ardı ardında gelirken, kentteki yoğunluk devam ediyor. Kent genelinde olduğu gibi metrobüste de akşam saatlerinde yoğunluk yaşandığı gözlendi. İşlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüslerde oluşan kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymakta zorlandı. Metrobüs duraklarında olduğu gibi metrobüsün içinde de yaşanan yoğunluk da kameralara yansıdı.
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