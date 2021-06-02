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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Metrobüste korku dolu anlar kamerada...Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Metrobüste korku dolu anlar kamerada...Tekmeler yumruklar havada uçuştu

metrobüs

Metrobüs Durağı Kamera Cep Telefonu 

-kavga
-yolcular
-şahsın metrobüsten atılması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Üsküdar’da metrobüste 2 grup arasındaki sözlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da Burhaniye metrobüs durağında öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, metrobüste yolcular arasında kavga çıktı. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma metrobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların da olaya karışmasıyla tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Olayın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı sağa çekti ve kavga yola sıçradı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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