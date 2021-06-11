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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Metrobüste kendisine zarar veren şahıs ortalığı birbirine kattı

Metrobüste kendisine zarar veren şahıs ortalığı birbirine kattı

olaydan görüntüler

Polis Hastane Metrobüs Durağı Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

-Özel Harekat polisinden görüntü
-Yaşanan hareketlilik

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Metrobüste yolculuk yapan bir şahıs, kendisine zarar vererek bağırmaya başladı.
Şoförün metrobüsü durdurmasıyla şahıs, özel harekat polislerince teslim alındı. Olay, gece saatlerinde Sefaköy metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metrobüste yolculuk yapan bir şahıs, bağırarak kendisine zarar vermeye başladı.
Bunun üzerine sürücü, metrobüsü durdurarak durumu polise bildirdi. Olay yerine içinde özel harekat polislerin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada şahıs metrobüste bağırmaya ve kendisine zarar vermeye devam etti. Bir süre sonra şahıs Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince ikna edildi. Alınan şahıs ifadesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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