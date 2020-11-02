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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Metrobüste bıçaklı yan baktın kavgası kamerada

Metrobüste bıçaklı yan baktın kavgası kamerada

Olay anları görüntüleri

Kız Arkadaş Kamera Cep Telefonu Bıçaklı Kavga 

-Metrobüs durağından görüntü

( İSTANBUL - Özel) İSTANBUL

- Avcılar’da metrobüs içerisinde ‘kız arkadaşıma yan baktın’ bahanesiyle çıkan bıçaklı kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Deniz Köşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Durağı’na gelen bir metrobüste yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre metrobüs içerisinde iki şahıs arasında ‘kız arkadaşıma yan baktın’ tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kısa süre büyüyerek bıçaklı kavga dönüştü. Bıçaklı kavgaya karışan diğer şahsı metrobüs durduktan sonra bıçakla kovaladı. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (MD-YM-
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