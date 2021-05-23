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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Metrobüste 'bacak bacak üzerine attın' kavgası

Metrobüste 'bacak bacak üzerine attın' kavgası

Metrobüs içinde tartışma anlarından görüntüler

( İSTANBUL ) Metrobüste "bacak bacak üzerine attın" kavgası İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu 


- Metrobüste kadın ve erkek yolcunun "bacak bacak üzerine attın" kavgası kameralara yansıdı. Tartışmanın tansiyonu yükselince taraflara yolcular müdahale etti. Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüste yaşandı. Karşısındaki kişinin bacak bacak üzerine atarak oturmasını saygısız bulan kadın yolcu, tepki gösterdi. Yerini değiştiren kadın yolcu, erkek yolcuyla tartışmaya başladı.
Karşılıklı hakaretleşmenin yaşandığı tartışmada kadın yolcunun, “Terbiyesiz karşına geldim oturuyorum. Ya zaten bu saygısızlık. Ben bir bayanım senin karının kızının yanında böyle otursunlar" şeklinde tepki gösterdi. Erkek yolcu ise saygısızlık yapmadığını sadece bacak bacak üzerine attığını söyleyerek kadına tepki gösterdi. Tartışmanın tansiyonu yükselince olaya metrobüste bulunan diğer yolcular müdahale etmek zorunda kaldı. Gergin anlar, bir yolcunun cep telefonunun kamerasına saniye saniye yansıdı.
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