Metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk

-Duraklardaki hareketlilik

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da özellikle iş çıkış saatlerinde metrobüslerde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Duraklarda metrobüs bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayıyor.İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde otobüs ve metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Özellikle akşam mesai çıkışında sosyal mesafe kuralının unutulduğu metrobüs duraklarında vatandaşlar araçlara binmenin mücadelesini veriyor. Yenibosna’da kaydedilen görüntülerde metrobüslerin içerisinin de tıklım tıklım dolu oldukları görüldü.





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