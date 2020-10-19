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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk

Metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk

Yaşanan yoğunluk

Metrobüs Durakları 

-Duraklardaki hareketlilik
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da özellikle iş çıkış saatlerinde metrobüslerde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Duraklarda metrobüs bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayıyor.İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde otobüs ve metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Özellikle akşam mesai çıkışında sosyal mesafe kuralının unutulduğu metrobüs duraklarında vatandaşlar araçlara binmenin mücadelesini veriyor. Yenibosna’da kaydedilen görüntülerde metrobüslerin içerisinin de tıklım tıklım dolu oldukları görüldü.

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