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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Metrobüs yayaya çarptı

Metrobüs yayaya çarptı

Metrobüs görüntüsü

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralı
-Ekiplerin çalışması
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da metrobüs yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüs içinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Mecidiyeköy yönünde Avcılar istikametine giden metrobüste bir yolcu rahatsızlandı. İBB Sosyal Tesisler durağında metrobüs şoförü aracı durdurup yolcuya bakmak için kapıyı açtı. Bu sırada bir yolcu metrobüsten aşağıya indi. Karşı yönde gelen başka bir metrobüs de aşağıya inen yolcuya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüs içinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı yolcuyu hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.
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