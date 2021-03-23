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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Metrobüs ve tramvayda sosyal mesafesiz yoğunluk dikkat çekti

Metrobüs ve tramvayda sosyal mesafesiz yoğunluk dikkat çekti

Yoğunluktan detay

Yarış Toplu Taşıma 

-metrobüs ve tramvay bekleyenlerden görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da mesai saatinin bitimiyle birlikte toplu taşıma araçlarında ve duraklardaki yoğunluk dikkat çekti. Duraklarda toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.
İstanbul'da mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde otobüs, metrobüs ve tramvay duraklarında yaşanan yoğunluk dikkat çekmeye devam ediyor. Metrobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında oluşan yoğunlukta vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve gelen araçlara binmek içinde adeta birbirleriyle yarıştıkları görüldü.
Öte yandan toplu taşıma araçlarının içindeki yoğunlukların ise duraklardaki yoğunluğu aratmadığı gözlendi. (MT- MB-
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