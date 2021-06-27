Metro görevlileri sınava geç kalan vatandaşı sınava yetiştirdi

- Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan kızı metro görevlileri sınava yetiştirdi. Başkent'te, Söğütözü metro istasyonundan Koru istasyonuna giderek YKS sınavına girecek olan bir vatandaş treni kaçırdı. Sonraki trene binen vatandaşın sınava yetişebilmesi için Çayyolu Depo Nizamiye Güvenlik Görevlileri ile irtibata geçildi. Genç kız, Koru istasyon çıkışına araç gönderilerek son anda sınava yetiştirildi.
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