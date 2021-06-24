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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Metrelerce yuvarlanan araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu

Metrelerce yuvarlanan araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu

-OLAY YERİNDEN DETAYLAR

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

Hastane Karahisar Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Afyonkarahisar'ın Sandıklı-Şuhut karayolu Başören Köyü mevkiinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaşanan olaydan araç sürücüsü şans eseri küçük sıyrıklarla kurtuldu. Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı- Şuhut Başören Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Altılulaç’ın idaresindeki 06 BKZ 113 plakalı otomobil, Başören köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçurumdan yuvarlandı. 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kazadan ciddi yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücü ambulansta ayakta tedavi gördü. (MT-ŞEV-
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