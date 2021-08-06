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Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı

Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı

-Drone görüntüleri

( AYDIN -DRONE)- Çine Akçaova yangını drone ile görüntülendi AYDIN

Yangın Aydın Orman Yangını Yükselen Aydın 


- Aydın’ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını geceyi aydınlatırken, yangın bölgesi drone ile havadan görüntülendi. Yangın, saat 17.00 sıralarında Gökbel Dağı eteklerinde başladı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın 4 bin nüfuslu yerleşim birimi Akçaova'daki mahallelere ilerleyişini sürdürmeye başladı.
Vatandaşların tedirgin bekleyişleri sürerken alevlerin tehdit ettiği Altınabat ve Sarıköy Mahalleleri tahliye edildi. Yangın bölgesi drone ile görüntülenirken, alevlerin büyüklüğü ve geceyi aydınlattığı görüldü.

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