Metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

-İşçinin tedavi altına alınması

-Acil servis detay



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi’nde bir inşaatta meydana gelen olayda inşaat halindeki binanın 3'üncü kattından asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki inşaat işçisi ağır yaralandı. Edilen bilgilere göre olay Akhisar mahallesi Malazgirt caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan 29 yaşındaki Hasan Ö 3 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada asansör boşluğunun üzerindeki kalasa bastı. İddiaya göre bastığı kalas kırılınca metrelerce yükseklikten asansör boşluğundan aşağı düştü. Talihsiz genç ağır şekilde yaralandı. Olay gören diğer inşaatta kiler hemen yardımına koştular. İptal üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralanan Hasan Öz pınara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl devlet Hastanesi’ne getirdi. Talihsiz gencin durumunun ağır olduğu olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. Tanımdan olayı duyan yakınları acil servise akın ettiler. Yakınları gencin durumunun ağır olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadılar.



loading...