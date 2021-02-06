Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Ambulansın gelişi

Acil Servis İlk Müdahale Asansör Boşluğu 

-İşçinin tedavi altına alınması
-Acil servis detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi’nde bir inşaatta meydana gelen olayda inşaat halindeki binanın 3'üncü kattından asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki inşaat işçisi ağır yaralandı. Edilen bilgilere göre olay Akhisar mahallesi Malazgirt caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan 29 yaşındaki Hasan Ö 3 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada asansör boşluğunun üzerindeki kalasa bastı. İddiaya göre bastığı kalas kırılınca metrelerce yükseklikten asansör boşluğundan aşağı düştü. Talihsiz genç ağır şekilde yaralandı. Olay gören diğer inşaatta kiler hemen yardımına koştular. İptal üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralanan Hasan Öz pınara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl devlet Hastanesi’ne getirdi. Talihsiz gencin durumunun ağır olduğu olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. Tanımdan olayı duyan yakınları acil servise akın ettiler. Yakınları gencin durumunun ağır olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadılar.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı