Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Metrelerce karların arasından geçip, yıllardır çocuklara yardım götürüyor

Metrelerce karların arasından geçip, yıllardır çocuklara yardım götürüyor

Karlı yollardan görüntüler

Uttu Allah Ünlüler 

-Eşyaların katır üstünde taşınması
-Köye varmaları
-Mont ve ayakkabıları çocuklara giydirilmesi
-Röportaj

( BİTLİS -ÖZEL)- 70 köye giderek çocuklara çeşitli hediyeler verdi- Şaban Bingöl götürdüğü mont ve ayakkabıları kendi elleriyle çocuklara giydirdi BİTLİS

- Şaban Bingöl adlı genç, 3 yıldır köy köy dolaşarak topladığı çeşitli yardımları çocuklara ulaştırıyor. Özellikle doğu illerindeki köylere giden Bingöl, topladığı giyim, kırtasiye ve oyuncak malzemelerini kendi imkanlarıyla çocuklara hediye ediyor. Sosyal medyada ünlüler dahil birçok takipçisi olan Bingöl, bu vesile ile topladıkları yardımlarla çocukların gönlünde taht kurdu. Şimdiye kadar 6 il, 8 ilçe ve 70 köye giden Bingöl, bu gönüllülük harekatına destek bulduğu sürece devam etmek istediğini söyledi.

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Kartbastı köyüne de giden Bingöl, bu köy için Hizan’dan bir üniversiteli gencin kendisine ulaştığını söyledi.

Instagram hesabı sayesinde Bitlis’teki çocuklara ulaştığını ifade eden Şaban Bingöl, “3 yıldır köy köy dolaşarak çocuklara mont, bot, çorap, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak dağıtıyorum. Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyüne ise yine aynı ilçede yaşayan bir üniversiteli kardeşimiz sayesinde instagram da dolaşırken ulaştım. Yaşayamadığım çocukluğumu başkası yaşasın diye elimden geleni yapıyorum. Daha sonra üniversiteli kardeşimin bana atmış olduğu mesajı paylaştım. Yasemin Özilhan adlı ünlü ablamız bize destek çıktı. Sabah saatlerinden Bitlis’e doğru yola çıktım” dedi.
Köye 7 kilometre kalan araçlarının zinciri olmadığı için yolda kaldığını ifade eden Bingöl, sözlerine şöyle devam etti: “340 kilometre gittik, köye 7 kilometre kala aracımız zinciri olmadığından dolayı yolda kaldı. Bitlis’te bir arkadaşı aradık, bize destek olup bir araç temin etti. O araca eşyamızı yükleyip gittik. Maalesef o araçta kardan dolayı yolda kalınca beraberimizde götürdüğümüz eşyalarımızı katırlara yükleyerek öyle köye gittik. En son köye vardığımızda çocukların yüzlerindeki o tebessüm yolda çektiğimiz zorlukları unutturdu. Çocuklara eşyalarımızı dağıttık. İnşallah bundan sonrada çocukları mutlu etmeye devam edeceğiz.” (VO-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Ünlü isimlerin inanılmaz değişimleriÜnlü isimlerin inanılmaz değişimleri
Yeliz Yeşilmen'in namaz paylaşımı büyük tepki çekti!Yeliz Yeşilmen'in namaz paylaşımı büyük tepki çekti!
Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (17 Temmuz 2017)Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (17 Temmuz 2017)
Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (04 TEMMUZ 2017)Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (04 TEMMUZ 2017)
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement