Metina'da 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

- Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" denildi.
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