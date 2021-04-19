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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Metina'da 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Metina'da 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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( ANKARA ) ANKARA

Hava Harekatı Bild Gesi 


- Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" denildi.
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